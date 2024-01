Kolejny skandal Cibickiego. FIFA zawiesiła go za hazard, teraz piłkarz sprzedawał fikcyjne bilety

Paweł Cibicki to piłkarz, któremu problemy pozaboiskowe storpedowały karierę. Szwed z polskimi korzeniami wpadł w hazardowy nałóg, który poskutkował u niego procederem nazywanym match-fixingiem. Za ten czyn FIFA zawiesiła go w prawach zawodnika na cztery lata. Cibicki jest w trakcie odbywania kary, ale ze Szwecji napływają kolejne niepokojące informacje. Tym razem gracz miał… oszukiwać kibiców Malmoe FF, sprzedając im fikcyjne karnety na mecze tej drużyny. Interia dotarła do jednego z takich fanów.