Kolejny Polak w Bundeslidze. Czołowy klub sięgnął po nasz diament

Wówczas pojawiło się sporo interesujących nazwisk, z których część już wyjechała z naszego kraju. To dość powszechna praktyka w ostatnich latach, bo nasi młodzi piłkarze coraz szybciej opuszczają polskie kluby w poszukiwaniu szansy w mocniejszych ligach.

Dariusz Stalmach piłkarzem Magdeburga. Niespodziewany ruch Polaka

Niestety często kończy się to tym, że przepadają i po kilku latach wracają do naszego kraju ze "zwieszonym nosem". Zdarza się jednak także tak, że ich kariera poza Polską rozkwita. Wystarczy wspomnieć tutaj, choćby postać Kacpra Urbańskiego .

Z pewnością podobną drogą chciałby pójść także Dariusz Stalmach , który ostatnie lata spędził w młodzieżowych zespołach AC Milan . Jak się jednak okazuje, zdecydował się on opuścić Włochy i niespodziewanie przeniósł się do Niemiec .

AC Milan w oficjalnym komunikacie poinformował, że 19-latek związał się umową z trzecią drużyną drugiej Bundesligi, a więc Magdeburgiem. Co ważne, Stalmach przeniósł się do pierwszego zespołu, a nie, jak to było w przypadku "Rossonerich" młodzieżówki.