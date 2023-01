Kolejny Polak trafi do Serie A? Transfer za 5 mln euro

Przemysław Wiśniewski to 24-letni obrońca, który w lipcu 2022 roku przeniósł się z Górnika Zabrze do Venezii. Polak w bieżącym sezonie Serie B rozegrał 18 spotkań w pełnym wymiarze czasowym, a także jedno w Pucharze Włoch. Wiśniewski prezentuje się bardzo dobrze, co jest zauważalne przez wiele klubów, które zaczęły interesować się Polakiem.