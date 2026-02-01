Kolejny Polak chce uciec z tej ligi. Oto co zrobił 2 minuty po wejściu na boisko
Karol Świderski przełamał strzelecki impas po ponad dwóch miesiącach wyczekiwania. W 19. kolejce greckiej ekstraklasy napastnik reprezentacji Polski zdobył bramkę dla Panathinaikosu Ateny w wygranym 3:0 meczu z AE Kifisia. Niewykluczone, że to jego pożegnalne trafienie dla "Koniczynek". 29-letni snajper robi wszystko, by zmienić klubowe barwy jeszcze tej zimy. Jeśli tak się stanie, będzie drugim kadrowiczem Jana Urbana, który po usilnych staraniach opuści stołeczny zespół niespełna pół roku przed mundialem.
Karol Świderski nie rozpoczął meczu z AE Kifisia w wyjściowej jedenastce. Pojawił się na murawie w 79. minucie, gdy jego zespół był już na prowadzeniu. Ledwie dwie minuty później po golu polskiego snajpera Panathinaikos miał już dwie bramki przewagi.
"Koniczynki" ostatecznie wygrały spotkanie 3:0. Od 63. minuty gospodarze grali z przewagą jednego zawodnika. Boisko z czerwoną kartką opuścił Aleksander Petkow, swego czasu zawodnik Śląska Wrocław.
W ligowej tabeli Panathinaikos zajmuje dopiero piątą lokatę. Widoki na tytuł mistrzowski są więcej niż mgliste. Strata do liderującego PAOK-u Saloniki wynosi w tej chwili 16 punktów.
Świderski ma już dość Grecji. Naciska na transfer jeszcze w tym okienku. Kierunek: MLS albo Polska
Dla Świderskiego to pierwszy gol od jesieni. Poprzednim razem na listę strzelców wpisał się 27 listopada. Przyczynił się w ten sposób do zwycięstwa nad Sturmem Graz (2:1) w Lidze Europy.
Od dłuższego czasu narastają spekulacje na temat rychłej zmiany klubowych barw przez 29-letniego zawodnika. Ma on nalegać na transfer jeszcze tej zimy. Rozważa dwa kierunki przeprowadzki - albo powrót do amerykańskiej MLS, albo do rodzimej Ekstraklasy. Konkretów na razie brak.
W ubiegłym miesiącu z Panathinaikosu na własną prośbę odszedł inny kadrowicz Jana Urbana - Bartłomiej Drągowski. Wybrał ofertę łódzkiego Widzewa. Na dzień dobry puścił trzy gole w domowym meczu z Jagiellonią Białystok (1:3).
W bieżącym sezonie Świderski rozegrał dla "Wszechateńczyków" łącznie 30 spotkań, zdobył dziewięć bramek i zaliczył dwie asysty.
W Helladzie gra dopiero 12 miesięcy. Jego kontrakt zachowuje ważność do 30 czerwca 2028 roku. W tej chwili nic nie wskazuje na to, że umowa zostanie wypełniona.
Świderski to niemal pewniak do kadry na tegoroczny mundial. Zapewne doczeka się nominacji, jeśli pomyślnie przebrniemy fazę barażową. W półfinale zmierzymy się z Albanią na PGE Narodowym (26.03). W potencjalnym mecz o bezpośredni awans czeka nas wyjazdowa konfrontacja ze zwycięzcą meczu Ukraina - Szwecja (31.03).