Kolejny Polak chce uciec z tej ligi. Oto co zrobił 2 minuty po wejściu na boisko

Karol Świderski nie rozpoczął meczu z AE Kifisia w wyjściowej jedenastce. Pojawił się na murawie w 79. minucie, gdy jego zespół był już na prowadzeniu. Ledwie dwie minuty później po golu polskiego snajpera Panathinaikos miał już dwie bramki przewagi.

"Koniczynki" ostatecznie wygrały spotkanie 3:0. Od 63. minuty gospodarze grali z przewagą jednego zawodnika. Boisko z czerwoną kartką opuścił Aleksander Petkow, swego czasu zawodnik Śląska Wrocław.

W ligowej tabeli Panathinaikos zajmuje dopiero piątą lokatę. Widoki na tytuł mistrzowski są więcej niż mgliste. Strata do liderującego PAOK-u Saloniki wynosi w tej chwili 16 punktów.

Świderski ma już dość Grecji. Naciska na transfer jeszcze w tym okienku. Kierunek: MLS albo Polska

Dla Świderskiego to pierwszy gol od jesieni. Poprzednim razem na listę strzelców wpisał się 27 listopada. Przyczynił się w ten sposób do zwycięstwa nad Sturmem Graz (2:1) w Lidze Europy.

Od dłuższego czasu narastają spekulacje na temat rychłej zmiany klubowych barw przez 29-letniego zawodnika. Ma on nalegać na transfer jeszcze tej zimy. Rozważa dwa kierunki przeprowadzki - albo powrót do amerykańskiej MLS, albo do rodzimej Ekstraklasy. Konkretów na razie brak.

W ubiegłym miesiącu z Panathinaikosu na własną prośbę odszedł inny kadrowicz Jana Urbana - Bartłomiej Drągowski. Wybrał ofertę łódzkiego Widzewa. Na dzień dobry puścił trzy gole w domowym meczu z Jagiellonią Białystok (1:3).

W bieżącym sezonie Świderski rozegrał dla "Wszechateńczyków" łącznie 30 spotkań, zdobył dziewięć bramek i zaliczył dwie asysty.

W Helladzie gra dopiero 12 miesięcy. Jego kontrakt zachowuje ważność do 30 czerwca 2028 roku. W tej chwili nic nie wskazuje na to, że umowa zostanie wypełniona.

Świderski to niemal pewniak do kadry na tegoroczny mundial. Zapewne doczeka się nominacji, jeśli pomyślnie przebrniemy fazę barażową. W półfinale zmierzymy się z Albanią na PGE Narodowym (26.03). W potencjalnym mecz o bezpośredni awans czeka nas wyjazdowa konfrontacja ze zwycięzcą meczu Ukraina - Szwecja (31.03).

Karol Świderski w towarzystwie Roberta Lewandowskiego w trakcie zgrupowania kadry AFP

Karol Świderski od roku broni barw Panathinaikosu Ateny Angelos Tzortzinis AFP

