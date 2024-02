W marcu piłka reprezentacyjna wróci na afisz - odbędą się finały trzech ścieżek barażowych do EURO 2024, pozostali będą szykować się do turnieju finałowego. Rosji rzecz jasna nie dotyczy żaden z tych dwóch scenariuszy. Nie oznacza to jednak, że piłkarze Karpina będą bezrobotni. Tamtejszemu związkowi udało się zaprosić na stadion Dynama dwie reprezentacje. Już 21 marca w Moskwie pojawią się Serbowie .

Wiadomość odbiła się głośnym echem w sieci. Czołowe nacje grzmiały o skandalu. Rosjanie podali, że wynik meczu będzie wliczany do punktowania w rankingu FIFA. Co ciekawe, Serbia pomimo sankcji nałożonych na Moskwę wciąż utrzymuje z federacją tego państwa bliskie stosunki. Sponsorem Crvenej Zvezdy jest Gazprom, znany koncern energetyczny.

- To wspaniale, że ten mecz się odbędzie. Teraz jest to bardzo ważne dla rosyjskiego futbolu, dla reprezentacji Rosji. Serbowie mają silną drużynę, która odnosi sukcesy w zawodach międzynarodowych. Interesujące będzie to, jak nasi piłkarze wyglądają na tle piłkarzy reprezentacji Serbii. To będzie trudny mecz, najtrudniejszy z ostatnich spotkań towarzyskich - powiedział były szkoleniowiec CSKA Aleksander Tarchanow.