Prokuratura Krajowa na swojej stronie internetowej poinformowała o kolejny zatrzymaniach pseudokibiców Ruchu Chorzów z grupy "Psychofans", którzy są podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Zabezpieczono broń palną, amunicję i narkotyki.

"Na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach (12 - 13 kwietnia 2021 roku) funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 11 osób, w tym wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej powiązanej z pseudokibicami jednego ze śląskich klubów piłkarskich "Psychofans"



W wyniku przeprowadzonych przeszukań zabezpieczono m.in woreczki foliowe z zawartością marihuany, maczetę, egzemplarz broni palnej tzw. "obrzyn" tj. karabin z samodziałowo uciętą lufą. W kolejnych dniach (13-14 kwietnia 2021 roku) doprowadzono z Aresztów Śledczych i Zakładu Karnego kolejne trzy osoby. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i na wniosek prokuratora 11 osób zostało aresztowanych" - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.



To kolejne uderzenie w grupę "Psychofans" powiązaną z Ruchem Chorzów. Do tej pory zarzuty zostały postawione aż 107 osobom z tej grupy. Do pierwszych zatrzymań doszło już w 2017 roku. Cała akcja trwa już dość długo, ale jak widać po efektach i skali zatrzymań, mowa tutaj o bardzo poważnych przestępstwach.