Kolejne wzmocnienie drużyny Mourinho? Gwiazdor rozczarowany sytuacją w PSG

Cały świat był pod wrażeniem przyjęcia, jakie AS Roma zgotowała ostatnio Paulo Dybali. Argentyński pomocnik wzmocnił drużynę Jose Mourinho, po tym, jak rozstał się z Juventusem Turyn.

Na tym jednak zakusy AS Roma się nie kończą. Okazuje się, że blisko rzymskiego zespołu jest Georginio Wijnaldum.

Georginio Wijnaldum trafi do AS Roma?

Holenderski pomocnik rok temu opuścił Liverpool i przeniósł się do Paris Saint Germain. Jednak nie jest zadowolony ze swojej aktualnej pozycji tam i jest zdeterminowany, by znaleźć klub, w którym będzie grał regularnie. To ostatnie zagwarantował mu ponoć - w miarę możliwości - słynny portugalski szkoleniowiec Romy, czyli Jose Mourinho.

Jak podkreśla dziennik "As", operacja sprowadzenia Wijnalduma nie jest prosta do wykonania dla Romy, ale rzymianie są optymistami w tej kwestii. Do tego stopnia, że na razie zawiesili rozmowy z innymi kandydatami do linii pomocy.

31-letni Wijnaldum swego czasu był jednym ważniejszych zawodników w ekipie Jurgena Kloppa.

A tak przywitali kibice AS Romy Paulo Dybalę: