W niedzielne popołudnie doszło do spotkania prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarego Kuleszy z premierem Mateuszem Morawieckim. Jak dowiedziała się Interia, podczas trwającej 45 minut rozmowy, która odbyła się w jednej z lóż PGE Narodowego, dyskutowano między innymi o nowym rozwiązaniu wspierającym lokalny sport, ale także o kolejnych projektach rozwijających futbol, które w najbliższym czasie ma wesprzeć państwo.

- Za nami świetna rozmowa. Współpraca z premierem układa się dobrze od samego początku. Dowodem na to jest ulga dla firm wspierających sport. Nie mogę zdradzić za dużo szczegółów, ale rozmawialiśmy też o innych pomysłach. Chcemy, aby futbol się rozwijał. A wsparcie finansowe czy organizacyjne państwa jest na wagę złota - powiedział nam Kulesza.

"Polski Ład" pomoże sportowi

Na taką zmianę podatkową firmy finansujące polski sport na poziomie lokalnym czekały od wielu lat. Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy, którzy finansują akademie albo kluby sportowe, będą mogli uzyskać znaczącą ulgę podatkową. Rozmowy w tej sprawie prezes PZPN i premier prowadzili już od sierpnia. Ich finałem było wpisanie wspierającego sport rozwiązania do programu "Polski Ład", który został przyjęty przez Sejm 1 października.

Co oznaczają wprowadzone zmiany? Zgodnie z artykułem 26ha przedsiębiorcy będą mogli łatwo odliczać przeznaczane na sponsoring kwoty od kosztów uzyskania przychodu. A to zachęci biznes do hojniejszego wspierania organizacji sportowych, szczególnie tych małych.

Aby skorzystać ze wspomnianej ulgi, musi być jednak spełnione kilka warunków. "Kwotę stanowiącą 50 proc. kosztów uzyskania przychodów" będzie można odliczyć, jeżeli środki finansowe zostaną przekazane na kluby czy akademie nieprowadzące działalności gospodarczej, na stypendia lub pomoc w zorganizowaniu niekomercyjnej imprezy sportowej. Nieoficjalnie słyszymy, że wspomniane przepisy miałyby obowiązywać od przyszłego roku.

Morawiecki: Chcemy wyrównywać szanse

Premier Morawiecki pojawił się w niedzielę na PGE Narodowym, aby wziąć udział w uroczystości nadania warszawskiemu obiektowi imienia legendarnego trenera Kazimierza Górskiego. Przy tej okazji spotkał się z prezesem Kuleszą, z którym rozmawiał kolejny raz.

- Jednym z kluczowych założeń naszego "Polskiego Ładu" jest wyrównywanie szans Polaków, także w sporcie, który jest przecież jedną z najważniejszych społecznie dziedzin. Dlatego rozwiązania, które mają wesprzeć rozwój lokalnego sportu czy też szkolenie dzieci i młodzieży, musiały znaleźć się w naszym programie - przyznał Interii premier Morawiecki.

Sebastian Staszewski, Interia