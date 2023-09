Kolejne problemy skompromitowanego działacza. Jest już decyzja sądu

Wszystko wskazuje na to, że kariera Rubialesa w świecie futbolu jest już raczej zakończona. Do pewnego momentu rozwijała się wręcz modelowo - działacz nie tylko został przewodniczącym swojej krajowej federacji, ale dodatkowo został wybrany wiceprzewodniczącym UEFA . Wydawało się, że droga ku jeszcze wyższym stanowiskom jest otwarta, ale sam Rubiales pogrzebał swoje szanse dosłownie w sekundę .

Obecnie Rubiales jest zawieszony przez FIFA i czeka na werdykt dyscyplinarny w swojej sprawie . Patrząc na skalę zamieszania, jaką wywołała cała historia, trudno spodziewać się, by już np. za kilka miesięcy miał po prostu wrócić do pracy, jakby nic się nie wydarzyło.

Wyższe alimenty na dzieci Rubialesa

Ostatecznie sąd uznał, że kwota alimentów wzrośnie, ale nie do oczekiwanych przez byłą żonę Rubialesa 1500 euro, a do 800 euro za każde dziecko. Hiszpańskie media zwracają jednak uwagę, że jeśli działacz straci stanowisko, wówczas sam będzie mógł zwrócić się do sądu o... obniżkę argumentów, argumentując to tym, że wraz z utratą pracy pogorszył się jego standard życiowy.