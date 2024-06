Kolejne odejścia z polskiego klubu. Reprezentant Łotwy trafi do Szwajcarii

Niespełna trzy tygodnie temu informowaliśmy, że do Widzewa wpłynęła oferta z japońskiego klubu. Wtedy nie była zadowalająca dla łodzian. Japończycy nie zrezygnowali i ponowili propozycję. Ta okazała się już do zaakceptowania, ale Widzew jeszcze zwlekał. Polityka klubu zakłada zgodę na odejście ważnego zawodnika pod warunkiem, że w jego miejsce jest piłkarz o potencjalnie zbliżonym lub lepszym poziomie.

Sanchezw końcu dostał zgodę na transfer, co oznacza, że udało się znaleźć następcę. Widzew pozyskał Huberta Sobola, ale to nie o tego zawodnika chodzi. 24-letni napastnik strzelał ostatnio seryjnie bramki w drugiej lidze, czyli na trzecim poziomie rozgrywkowym. W łódzkim klubie ma być na początku zawodnikiem nr 3 w ataku. Numer 2 to Imad Rondić, a nowy numer jeden dopiero przyjedzie. W pogłoskach przewijają się Jarosław Niezgoda i napastnicy z zagranicy.