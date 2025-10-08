Kolejne media potwierdzają. Ronaldo przekroczył granicę. Zanosiło się od dawna

Kiedy w ostatnich dniach 2022 roku Cristiano Ronaldo podpisał kontrakt z saudyjskim Al-Nassr, stał się najlepiej opłacanym graczem w historii futbolu. Jego roczne zarobki sięgnęły wówczas 200 mln dolarów. Po latach barwnej kariery wyjechał z Europy, gdzie takich pieniędzy nikt nie był w stanie mu zaoferować.

Wtedy jeszcze nie dysponował majątkiem, który pozwoliłby mu wejść do ekskluzywnego grona sportowych miliarderów. Agencja Bloomberg informuje jednak, że słynny Portugalczyk właśnie się tam znalazł. Wartość jego aktywów oszacowano na 1,4 mld dolarów.

Cristiano Ronaldo miliarderem. Pierwszy piłkarz w tej roli, szósty sportowiec

Na zawrotną sumę składają się pieniądze zarobione na murawie, kontrakty reklamowe oraz dochody z poczynionych inwestycji. Pod tym względem Ronaldo bije resztę stawki na głowę. Dla porównania Lionel Messi zgromadził do tej pory majątek wyceniany na 600 mln dolarów.

CR7 jest pierwszym miliarderem wśród piłkarzy. Ale nie pierwszym sportowcem. Do tej pory magiczny pułap przekroczyli jedynie koszykarze Michael Jordan, Magic Johnson i LeBron James, golfista Tiger Woods oraz tenisista Roger Federer.

W lutym tego roku Ronaldo skończył 40 lat. Czy to pora na pożegnanie z profesjonalnym futbolem? Sam zainteresowany odpowiada na to pytanie bardzo klarownie.

- Dlaczego miałbym tej przygody nie kontynuować? Jestem pewien, że kiedy przejdę na emeryturę, będę się czuł spełniony, ponieważ dałem z siebie wszystko. Chodzi o to, aby cieszyć się chwilą. Wiem, że nie zostało mi wiele lat gry. Chcę wykorzystać jak najlepiej ten niewielki czas, który mam - stwierdził, cytowany w jednym z ostatnich postów przez Fabrizio Romano.

- Moją filozofią jest życie z dnia na dzień. Bez długoterminowych planów. Cieszę się każdym dniem i każdym treningiem - dodał portugalski wirtuoz, który sposobi się do występu w przyszłorocznych finałach MŚ.

Cristiano Ronaldo ustanawia rekord punktowy sezonu Saudi Pro League. WIDEO ASSOCIATED PRESS © 2024 Associated Press

Cristiano Ronaldo FAYEZ NURELDINE/AFP/East News East News

Cristiano Ronaldo JOSE MANUEL ALVAREZ REY / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Cristiano Ronaldo FABRICE COFFRINI/AFP/East News AFP