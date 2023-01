Kolejne kontrowersje wokół Infantino. Zrobił to w takim miejscu!

Gianni Infantino w ostatnich tygodniach jest na ustach wszystkich. Szef FIFA zasłynął na mistrzostwach świata w Katarze z wielu kontrowersyjnych wypowiedzi, czym zraził do siebie znaczną część sympatyków futbolu. Ostatnio podzielił się w Brazylii nowym pomysłem. Chciałby w wyjątkowy sposób upamiętnić legendarnego piłkarza Pele, który zmarł kilka dni temu. Jednak to, co zrobił na jego pogrzebie budzi olbrzymi niesmak.