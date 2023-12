W telewizji publicznej wieje wiatr zmian, który sięgnął także TVP Sport. Nowym dyrektorem tego kanału został były rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski, a "na swoje miejsce wraca Dariusz Szpakowski". To słowa nowego prezesa TVP Tomasza Syguta, który przesłał list Wirtualnej Polsce. Wcześniej podawano, że 72-latek będzie pełnił funkcję doradcy zarządu TVP ds. sportu, ale również to, co przez całą karierę - komentował.