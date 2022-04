Kolejna wpadka Flamengo! Przyszłość Paulo Sousy mocno zagrożona

Sytuacja Flamengo pod wodzą Sousy nie wygląda najlepiej. Niedawno jego zespół przegrał finał Superpucharu Brazylii, następnie finał stanowych mistrzostw Rio de Janeiro, a teraz zaliczył falstart w rozgrywkach brazylijskiej Serie A.

Ekipa Portugalczyka dopiero w końcówce meczu uratowała remis z Atletico Goianiense. Bramkę na wagę punktu w 85. minucie zdobył Bruno Henrique.

Paulo Sousa na wylocie? Falstart w Serie A

"Trener Sousa prosi o jedność, by przezwyciężyć kryzys we Flamengo" - pisze brazylijski "UOL Esporte". Portal cytuje kwieciste wypowiedzi Portugalczyka, który w swoim stylu nawołuje kibiców do zjednoczenia się w obliczu słabszej formy drużyny.

Ci jednak mocno niecierpliwią się stylem gry i słabymi wynikami swojego zespołu. A włodarze zespołu mają rozglądać się za nowym szkoleniowcem.

Jak donosiły tamtejsze media - wytypowano nawet kandydata do zastąpienia Sousy. Jest nim doświadczony Jorge Jesus , który w przeszłości prowadził już Flamengo.