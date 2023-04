Kolejna wielka afera w Grecji. Tym razem sędzia dostał cios... w genitalia

Nie tylko polski sędzia Paweł Raczkowski wraz z asystentami nie będzie najlepiej wspominał wyprawy do Grecji.

Do zadymy doszło przy okazji meczu Olympiakosu z AEK Ateny , wygranego przez gości ostatecznie 3-1. Zamieszki zintensyfikowały się pod koniec spotkania, a bezpośrednim zapalnikiem wyzwalającym gniew lokalnych fanów był rzut karny podyktowany dla AEK, po którym goście wyszli na prowadzenie 2-1.

Olympiakos - AEK. Dantejskie sceny w Grecji. Ucierpiał sędzia Davide Massa

Światowe media wprost piszą o "dantejskich scenach", jakie rozegrały się w Grecji. Doszło do wtargnięcia kibiców na płytę boiska, niszczenia band reklamowych, krzesełek, rzucano świecami dymnymi . Włoski arbiter spotkania Davide Massa nie zamierzał pominąć tego, co się wyprawiało pod koniec spotkania i po jego zakończeniu w swoim raporcie.

"Po trzeciej bramce dla przyjezdnych z trybun rzucano na murawę przedmioty (w tym plastikowe butelki). Na etapie doliczonego czasu gry (90+6 min.) zdecydowałem się skończyć spotkanie" - wspominał w raporcie arbiter, cytowany przez hiszpański "As". Wskazywał na wtargnięcie kibiców gospodarzy na boisko. "Skierowaliśmy się od razu do szatni. Kiedy znaleźliśmy się w tunelu prowadzącym do szatni, w którym przebywało wiele osób, poczułem uderzenie w genitalia. Nie wiem, z czyjej strony" - podkreślił Massa.