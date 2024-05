Papszun prowadził Raków przez ponad siedem lat. Z tym klubem awansował do I ligi, następnie Ekstraklasy, a tam najpierw po dwa razy wywalczył Puchar i Superpuchar Polski, by swoją pracę spuentować mistrzostwem kraju .

Reprezentacja Kanady nie dla Marka Papszuna

Co natomiast będzie z Papszunem? Niedawno Raków ogłosił, że po sezonie z klubu odchodzi Dawid Szwarga. To były asystent właśnie Papszuna, który co prawda awansował z zespołem do fazy grupowej Ligi Europy, ale w tym sezonie nie wywalczył żadnych trofeów, a nie wiadomo też, czy zakwalifikuje się do europejskich pucharów.