Kolejna porażka Rakowa Częstochowa. Zagłębie nie dało szans rywalom

Chodyna strzela, Zagłębie prowadzi

To sprawiło, że przed 31. kolejką i starciem z Zagłębiem Lubin Raków miał na swoim koncie ledwie 49 punktów, co plasowało zespół Szwargi dopiero na szóstym miejscu ze stratą aż siedmiu oczek do liderującej Jagiellonii Białystok. Z kolei Zagłębie tak naprawdę mogło do tego spotkania podchodzić z pełnym spokojem. 38 punktów na koncie sprawiało bowiem, że do strefy pucharowej strata wynosiła 12 punktów, a przewaga nad strefą spadkową to było siedem punktów na zaledwie cztery mecze do końca (z pojedynkiem z Rakowem włącznie przyp. red.).