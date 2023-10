Kolejna korzystna decyzja FIFA dla Rosji – jest zawieszona, ale awansuje

Po ataku Rosji na Ukrainę, jedną z sankcji było zawieszenie rosyjskich sportowców w niemal wszystkich dyscyplinach. W piłce nożnej kluby zostały wykluczone z europejskich pucharów , a reprezentacja nie dokończyła eliminacji do mistrzostw świata, a także nie bierze udziału w kwalifikacjach do mistrzostw Europy.

Ostatnio jednak FIFA i UEFA próbują przełamać lody. Ta druga instytucja zdecydowała się dopuścić do międzynarodowych rozgrywek narodowe drużyny do lat 17 Rosji (damskie i męskie). Spotkało się to z protestem niektórych piłkarskich federacji, które zapowiedziały, że nie zagrają z tymi drużynami.