Kolejna farsa z Superpucharem Polski. Wisła Kraków nie przyjedzie na mecz?

Przekazaliśmy raz jeszcze telefonicznie informacje do PZPN i Jagiellonii - zrobimy to również raz jeszcze oficjalnie, że finał Superpucharu Polski (w zasadzie do terminu się dostosujemy) jest dla nas możliwy tylko z kibicami Wisły Kraków. Koszt reorganizacji naszych przygotowań w zależności od terminu, hoteli, zgrupowań będzie znaczący - więc sytuacja musi się wyjaśnić szybko

~ napisał Królewski w mediach społecznościowych.