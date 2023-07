Piłkarska reprezentacja Zambii kobiet podczas przygotowań do startu w kobiecym mundialu piłkarskim zachwyciła świat wygraną nad Niemkami 3:2. To była ogromna sensacja, wszak Zambia to debiutant na mistrzostwach świata. Zambijki pojechały na piłkarski mundial zanim zrobiła to męska reprezentacja Zambii, która do tej pory takiego debiutu się nie doczekała.