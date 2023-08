Kolejna afera wokół PZPN. Wiceszef niedoszłego sponsora z przestępczą przeszłością

Reprezentacja Polski na mistrzostwa świata do Kataru leciała w naprawdę przyzwoitej atmosferze. W narodzie nie było euforii i nadmiernych oczekiwań, ale drużyna z pewnością mogła liczyć na wsparcie potężnej rzeszy fanów, co było widać po obecności rodaków na samej imprezie. Niestety jednak wszystko, co wydarzyło się po zakończeniu mundialu, skutecznie odrzuciło część kibiców od kadry.