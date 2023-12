Kolejna afera w Turcji. Starcie gigantów zakończone skandalem

To było spotkanie dwóch drużyn, znajdujących się na szczycie ligowej tabeli. Remis nie zadowala żadnej z nich, ale to Fenerbahce, w którym gra Sebastian Szymański, zostaje na pozycji lidera. Dla Galatasaray to strata punktów, choć wydawałoby się, że remis na tak trudnym terenie to też nie jest powód do frustracji. Jednak okazuje się, że emocje nie skończyły się wraz z ostatnim gwizdkiem.