Piotr Zieliński jest piłkarzem, który we Włoszech zbudował sobie niesamowicie mocną markę. Polak przez lata na Półwyspie Apenińskim sprawił, że na jego grę patrzy się z przyjemnością. W naszym kraju przez dłuższy czas Zieliński był tym, który zawodził w reprezentacji Polski i według wielu nie dawał tyle, ile faktycznie by mógł. Podczas gdy my narzekaliśmy na Zielińskiego, Włosi się nim zachwycali.