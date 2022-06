Koeman zabrał głos w sprawie transferu Lewandowskiego. Polakowi nie spodobają się te słowa

Były trener Barcelony Ronald Koeman obszernie wypowiedział się na temat obecnych wyzwań i problemów "Dumy Katalonii", a jego opinie cytuje "El Mundo Deportivo". Holender żegnał się z katalońskim klubem w nienajlepszej atmosferze.

Ronald Koeman wątpi, czy jest sens wydawać za Roberta Lewandowskiego aż taką sumę

Koeman poruszył wiele kwestii w swoich wypowiedziach. Odniósł się też do sprawy potencjalnego transferu Roberta Lewandowskiego. Podkreślił, że uważa Polaka za "wspaniałego piłkarza i snajpera". Ale od razu przeszedł do zastrzeżeń, jakie ma wobec pomysłu sprowadzenia "Lewego" do Barcelony.

- To zawodnik w pewnym wieku. Mam wątpliwości, czy zapłacić 50 czy 60 milionów za piłkarza w tym wieku, uwzględniając jeszcze jego pensję - zaznaczył Koeman.

Reklama

Entuzjastycznie poparł za to pomysł sprowadzenia obrońcy Sevilli Julesa Kounde.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hubert Hurkacz zabrał głos po porażce w pierwszej rundzie Wimbledonu. WIDEO Polsat Sport