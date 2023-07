O tym, że turniej będzie cieszył się sporą popularnością kibiców można było przeczytać już na początku tego roku, bo już wtedy FIFA ogłosiła, że na mecze sprzedano ponad 500 tysięcy biletów . Dodatkowo jest to turniej historyczny, bo po raz pierwszy biorą w nim udział 32 zespoły. W krajach organizujących tegoroczny mundial, Australii i Nowej Zelandii, futbol pań budzi duże zainteresowanie, wykonują one też sporo pracy, by wyrównać szansę kobiet w starciu z męską piłką nożną.