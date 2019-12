W finale Klubowych Mistrzostw Świata, który odbędzie się już jutro, Liverpool zmierzy się z Flamengo. Juergen Klopp twierdzi jednak, że dla obu ekip to spotkanie będzie miało zupełnie inny ciężar gatunkowy.

Szkoleniowiec Liverpoolu na przedmeczowej konferencji prasowej zwrócił uwagę na skrajnie inny sposób odbioru wygrania Klubowych Mistrzostw Świata: - Sytuacja jest zupełnie inna dla nas, niż dla nich. Flamengo jedzie po to, żeby wygrać i wrócić do domu jako bohaterzy. My natomiast powinniśmy zostać w domu i zagrać w Carabao Cup. To jest bardzo duża różnica, której nie możemy zmienić - stwierdził Klopp cytowany przez "Daily Mail".



Niemiec nawiązywał do, że napięty grafik "The Reds" nie pozwolił im się skupić na wszystkich rozgrywkach jednakowo. Obecny lider Premier League we wtorek grał w Pucharze Ligi Angielskiej, a w środę mierzył się w półfinale KMŚ. Liverpool wystawił na spotkanie w ramach Carabao Cup rezerwowy skład, który przegrał z Aston Villą aż 0-5. Klopp odniósł się również do różnicy w stosunku postrzegania wagi wygrania tego turnieju:

- Moja drużyna chce oczywiście wygrać te rozgrywki, choć wiemy, że będzie to bardzo ciężkie. Postrzeganie drużyn europejskich, a ekip z Ameryki Południowej jest inne. Chcemy to zmienić i czujemy, że to się powoli dzieje. Oczywiście nasi fani chcą zwycięstwa, ale większość kibiców w Europie nie śledzi tych rozgrywek. Zobaczcie jak walczyło Monterrey, tak samo będzie grało Flamengo - powiedział niemiecki szkoleniowiec.