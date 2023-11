Przed piątkowym meczem z Czechami Polska wciąż miała szanse bezpośredniego awansu na UEFA EURO 2024. Mołdawia mogła o godzinie 18:00 zakończyć nadzieje podopiecznych Michała Probierza, ale nie wygrała z Albanią (1:1). To jednak Polacy po raz kolejny zawiedli, dzieląc się punktami z Czechami w Warszawie.

Jeśli nasi zawodnicy wygraliby, z pewnością uważnie śledziliby poniedziałkowy mecz Czechy - Mołdawia . W tym scenariuszu potrzebowaliby remisu, by awansować na turniej rozgrywany w Niemczech. Brak zwycięstwa na PGE Narodowym oznaczał dla nas koniec matematycznych szans na miejsce w pierwszej dwójce grupy. Szykować się zatem trzeba na marcowe baraże.

Stawka spotkania Czechy - Mołdawia wciąż jest bardzo wysoka, ale już nie z perspektywy Polaków. Nasi piłkarze mają na koncie 11 punktów, Mołdawia 10, Czechy 12, a Albania 14. Ten ostatni zespół ma zapewnione bilety na EURO, ale o drugie premiowane awansem miejsce dojdzie do bezpośredniej walki. Czesi przyjmą Mołdawian w Ołomuńcu. Sytuacja jest przejrzysta - jeśli nie przegrają, to zapewnią sobie uczestnictwo w mistrzostwach. Premiuje ich i wygrana, i remis. To przyjezdni będą musieli więcej ryzykować na boisku.