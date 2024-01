Kluczowe informacje dla Realu Madryt. Przyszłość gwiazdora już jasna

Real Madryt jest klubem, w którym liczy się tylko najbliższy mecz, ale to podejście większości kibiców. Zarząd i działacze patrzą na sprawę zdecydowanie inaczej, co pokazuje ostatnia polityka transferowa "Los Blancos". Klub bowiem stawia na młodych piłkarzy, którzy są gwarancją jakości na dekadę oraz sprowadzanie doświadczonych piłkarzy za darmo. Istotną rolę odgrywają także przedłużenia kontraktów, które ostatnio miały miejsce. W kolejce do nowej umowy pozostawał jeden zawodnik - Eder Militao. Dziś oficjalnie poinformowano, że Brazylijczyk zostaje w Madrycie do 2028 roku.