W środę 18 sierpnia odbyły się wybory na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, w których wygrał Cezary Kulesza. Tuż po ich zakończeniu odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu PZPN, na którym wybrano między innymi sekretarza generalnego, którym miał pozostać pełniącym tę funkcję od 9 lat Sawicki. Jak się jednak okazało działacz, uchodzący za prawą rękę Zbigniewa Bońka, niebawem odejdzie ze związku.



"Bardzo dziękuje prezesowi Cezaremu Kuleszy za zaufanie i zaproponowanie mi roli p.o Sekretarza Generalnego. Będę pełnił tą funkcję do 2 września. Potem chciałbym spróbować nowych wyzwań w życiu zawodowym. Do tego czasu jestem do dyspozycji nowych władz i służę swoim doświadczeniem" - przekazał za pośrednictwem Twittera Sawicki.



Taka decyzja Sawickiego oznacza, że Kulesza będzie musiał znaleźć sobie nowego sekretarza. Nowy sternik polskiej piłki już dokonał kilku sporych zmian we władzach związku, ale czeka go kolejna. Niebawem powinniśmy poznać nazwisko następcy Macieja Sawickiego, a także dalsze losy byłego gracza Legii Warszawa.



KK