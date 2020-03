Kluby piłkarskie w Brazylii oferują stadiony do walki z koronawirusem

Stadiony i ośrodki treningowe oferują kluby piłkarskie w Brazylii, by wspomóc walkę z pandemią koronawirusa - poinformowały miejscowe media.

W tym gronie są m.in. EC Bahia, Athletico Paranaense oraz FC Sao Paulo.



"Przekazujemy nasze centra szkoleniowe do dyspozycji rządu, aby mógł przyjmować pacjentów z Covid-19, tak długo, jak potrzebuje" - podał EC Bahia z siedzibą w mieście Salvador.



Gubernator stanu Bahia Rui Costa zapowiedział, że do ośrodka klubu EC Bahia - Fazendao przewożeni będą zarażeni koronawirusem pacjenci, którzy nie wymagają skomplikowanych zabiegów.



W tym centrum szkoleniowym do dyspozycji są trzy pawilony z 28 pokojami.



Klub Athletico Paranaense z Kurytyby zaoferował swój stadion i bazę treningową, z której korzystali Hiszpanie podczas mistrzostw świata w 2014 roku.



FC Sao Paulo również chce przekazać władzom swoje obiekty, w tym stadion Morumbi, na którym odbył się mecz inaugurujący ubiegłoroczny turniej Copa America - Brazylia wygrała z Boliwią 3-0.



W Brazylii do tej pory odnotowano 621 przypadków zainfekowania koronawirusem. Zmarło sześć osób.

Zdjęcie Kibice FC Sao Paulo na stadionie Morumbi / AFP