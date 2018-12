Gospodarze Al-Ain FC przegrywali 0-3, ale wyrównali i ostatecznie pokonali najlepszych w Oceanii piłkarzy Team Wellington FC po rzutach karnych 4-3 w barażu klubowych mistrzostw świata w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jednym z sędziów VAR był Paweł Gil.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Al Sadd - Al Duhail 3-1. Wideo © 2018 Associated Press

Zespół z Oceanii po 44 minutach prowadził 3:0 po golach Argentyńczyka Mario Barcii, oraz Nowozelandczyków Aaarona Claphama i Mario Ilicha. Jeszcze przed przerwą stratę zmniejszył Japończyk Tsukasa Shiotani, a w drugiej połowie na listę strzelców wpisali się Malijczyk Tongo Doumbia i doświadczony Marcus Berg.



32-letni Szwed zawiódł później wprawdzie w konkursie rzutów karnych, ale w drużynie gości swoich "jedenastek" nie wykorzystało dwóch piłkarzy i to Al-Ain cieszyło się z awansu do ćwierćfinału. Gospodarze zmierzą się 15 grudnia z triumfatorem afrykańskiej Ligi Mistrzów Esperance Tunis.



Tego dnia zostanie rozegrany też drugi mecz tej fazy pomiędzy japońskim klubem Kashima Antlers a meksykańskim CD Guadalajara - to najlepsze zespoły stref, odpowiednio, azjatyckiej i CONCACAF. Zwycięzca tej pary trafi w półfinale 19 grudnia na broniący tytułu Real Madryt, który triumfował w tych rozgrywkach w trzech z ostatnich czterech edycji.



Dzień wcześniej, również od półfinału, udział rozpocznie najlepszy klub Ameryki Południowej - River Plate Buenos Aires.



Finał klubowych mistrzostw świata zaplanowano na 22 grudnia w Abu Zabi.



Al-Ain FC - Team Wellington FC 3-3 (1-3, 3-3, 3-3), karne 4:3

Bramki: Tsukasa Shiotani (45), Tongo Doumbia (49), Marcus Berg (85) - Mario Barcia (11), Aaron Clapham (15), Mario Ilich (44)

Reklama

Czerwona kartka: Mohamed Abdulrahman (Al-Ain, 120)

Sędziował: Ryuji Sato (Japonia).

Zdjęcie Al-Ain FC - Team Wellington FC / Getty Images



Wynik barażu i program klubowych MŚ w piłce nożnej:



baraż - 12 grudnia (Al-Ajn):



Al-Ain FC - Team Wellington FC 3:3 (1:3, 3:3, 3:3), karne 4-3



ćwierćfinały - 15 grudnia (Al-Ajn):



nr 1: Esperance Tunis (Afryka) - Al-Ain FC (ZEA, gospodarz)

nr 2: Kashima Antlers (Azja) - CD Guadalajara (CONCACAF)



półfinały:



18 grudnia, Al-Ajn: River Plate Buenos Aires (Ameryka Płd.) - zwycięzca ćwierćfinału nr 1

19 grudnia, Abu Zabi: Real Madryt (Europa) - zwycięzca ćwierćfinału nr 2



Mecz o 3. miejsce i finał: 22 grudnia, Abu Zabi.