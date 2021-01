Klubowe MŚ w piłce nożnej. Wszyscy kibice muszą przejść testy

Podczas klubowych mistrzostw świata w piłce nożnej kibice wejdą na stadion tylko pod warunkiem negatywnego wyniku testu na COVID-19. Turniej w Katarze, z udziałem m.in. Bayernu Monachium Roberta Lewandowskiego, rozpocznie się 4 lutego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. FC Augsburg - Bayern Monachium 0-1. Gol Roberta Lewandowskiego (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

"Kibice będą musieli poddać się szybkim testom PCR lub testom antygenowym najpóźniej na 72 godziny przed meczem. Jeśli wynik będzie negatywny, otrzymają swój bilet" - oświadczył na konferencji prasowej w Dausze doradca ministra zdrowia Kataru Abdulwahab al-Musleh.



Ponadto obowiązkowe będą maseczki, dystans społeczny, stosowanie środków dezynfekujących, a także korzystanie na telefonach komórkowych lub innych urządzeniach mobilnych z aplikacji do śledzenia kontaktów.



Widzowie będą mogli zapełnić nie więcej niż 30 procent miejsc na każdym z dwóch 40-tysięcznych stadionów, na których będą rozgrywane mecze. Zabraknie kibiców z zagranicy w związku z ograniczeniami w podróżowaniu do Kataru.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Reklama

Sprawdź!

Liczba osób zakażonych koronawirusem w emiracie stale rośnie. W ubiegłym tygodniu wykryto blisko 60 nowych przypadków na 100 tys. mieszkańców, co stanowi 15-procentowy wzrost w porównaniu z poprzednim tygodniem.



"Ten niewielki wzrost oznacza, że nie zwiększymy widowni powyżej 30 procent" - potwierdził Musleh, dodając, że nowe mutacje koronawirusa prawdopodobnie dotarły już do Kataru.



Ze względu na obostrzenia sanitarne w Nowej Zelandii na mistrzostwa nie przyjedzie przedstawiciel Oceanii - Auckland City. W tej sytuacji turniej rozpocznie się 4 lutego od meczów katarskiego Al-Duhail z egipskim Al Ahly oraz meksykańskiego Tigres UANL z triumfatorem Azjatyckiej Ligi Mistrzów południowokoreańskim Ulsan Hyundai.



Na zwycięzcę pierwszego spotkania czeka w półfinale Bayern Monachium, a drugiego - zdobywca Copa Libertadores, który zostanie wyłoniony 30 stycznia. O to trofeum zagrają na Maracanie w Rio de Janeiro dwa brazylijskie kluby - FC Santos i Palmeiras Sao Paulo.



Klubowe mistrzostwa świata będą rozgrywane na dwóch arenach mundialu 2022 - Education City Stadium oraz Ahmed bin Ali Stadium. Finał zostanie rozegrany 11 lutego.



W ostatniej edycji KMŚ Liverpool pokonał w finale brazylijskie Flamengo Rio de Janeiro 1-0 po dogrywce.

Zdjęcie Robert Lewandowski i spółka / PAP

af/ krys/