Bayern Monachium w półfinałowym meczu klubowych mistrzostw świata pokonał Al-Ahly 2-0. Po końcowym gwizdku spore zastrzeżenia do gry swojej ekipy miał trener mistrzów Niemiec, Hansi Flick.

Bawarczycy, zwłaszcza w pierwszej połowie mieli miażdżącą przewagę, ale po stosunkowo szybkim golu Roberta Lewandowskiego (w 17. minucie) długo nie mogli postawić kropki nad "i". Gola numer dwa zdobyli dopiero w końcówce, a tym, który dobił Egipcjan był ponownie Polak.

