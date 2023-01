Club de Foot Montréal ogłosił, że rozwiązał umowę z 45-letnim Sandro Grande dzień po tym, jak został mianowany trenerem drużyny do lat 23. Grande, który przez wiele lat grał we włoskich klubach niższych lig, w przeszłości był również piłkarzem klubu z Montrealu, gdy ten nazywał się jeszcze Montreal Impact.

Naganne komentarze sprzed 11 lat

Klubowi zabrakło wrażliwości

Gabriel Gervais, prezydent klubu z Montrealu, przyznał, że zespół był "świadomy tych niedopuszczalnych działań", kiedy Grande został zatrudniony. "To, co widzieliśmy w nim, to dobre rzeczy, których dokonał w ciągu ostatnich kilku lat i dojrzałość, którą zdobył. Myśl o daniu mu drugiej szansy zamazała nasz proces decyzyjny. Nie doceniliśmy wpływu, jaki miało to na społeczność" - stwierdzil Gervais.