​Klub Zlatana Ibrahimovicia zdobył Puchar Szwecji

Mecz rozgrywany był na stadionie Tele2 w Sztokholmie, na którym na co dzień gra Hammarby.

"Zlatan przyszedł przed meczem do szatni i jego obecność naprawdę nas zmotywowała. Jest chyba idolem każdego piłkarza w Szwecji. Poza tym to przecież nasz szef" - powiedział Astrit Selmani, zdobywca decydującego karnego.

Ibrahimović, który wypadł z kadry na mistrzostwa Europy z powodu kontuzji kolana, przebywa obecnie w Sztokholmie.

Zlatan Ibrahimović - gość specjalny

Spodziewany jest jako gość specjalny na meczu towarzyskim z Armenią 5 czerwca w Sztokholmie i oczekiwane jest jego spotkanie z piłkarzami reprezentacji, nie tylko w Sztokholmie lecz również podczas zgrupowania w Goeteborgu.

Jak podkreślił selekcjoner Trzech Koron Janne Andersson "sama jego obecność jest dla drużyny tak motywująca jak dodatkowy zawodnik".

Piłkarz, który przed rokiem trenował z Hammarby podczas pobytu w Sztokholmie, zapytany przez dziennikarzy czy po zakończeniu kontraktu z Milanem za rok myśli o grze w Hammarby, odpowiedział, że jest to bardzo możliwe: - Rok to dużo czasu, ale jak będzie w tej drużynie dla mnie miejsce, to może.

Zbigniew Kuczyński