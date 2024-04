Klub reprezentanta Polski zaprotestował. Kuriozum w finale Superpucharu

17 marca Tranbzonspor podejmował u siebie Fenerbahce w ramach 30. kolejki Super Lig. Drużyna Sebastiana Szymańskiego wygrała 3:2 w dramatycznych okolicznościach, a po ostatnim gwizdku doszło do iście dantejskich scen. Rozwścieczeni kibice gospodarzy wtargnęli na murawę i zaatakowali piłkarzy ze Stambułu . Niektórzy z zawodników nie hamowali się przed agresywnymi metodami, a Michy Batshuayi kopnął nawet jednego z fanów z półobrotu. To poskutkowało zakazem stadionowym dla kibiców Trabzonsporu na sześć meczów. Dla władz Fenerbahce było to niewystarczające, a na dodatek kilku jego graczy zostało zawieszonych. W związku z tym klub w ramach protestu rozważał wycofanie się z ligi, a nawet czasowe zawieszenie działalności. Ostatecznie członkowie klubowego kongresu wybrali inną formę.

Fenerbahce protestuje. W finale Superpucharu Turcji zagra zespół U19

W ostatnim czasie doszło do głosowania klubowego kongresu Fenerbachce. 30 tysięcy kibiców zagłosowało przeciwko wycofaniu klubu z rozgrywek ligowych. W jego trakcie podjęta została za to decyzja o nieprzystąpieniu do gry w finale Superpucharu Turcji, tym bardziej że turecka federacja nie zgodziła się na jego przełożenie, mimo że drużyna Sebastiana Szymańskiego we czwartek zagra w Lidze Konferencji Europy z Olympiakosem Pireus. Dlatego podczas dzisiejszego spotkania o krajowy Superpuchar na boisko wybiegnie... zespół U19.