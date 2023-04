Klub reprezentanta Polski podjął rewolucyjną decyzję. Fani przestaną płacić

Sprzedaż karnetów i biletów to zwykle ważny punkt w klubowym budżecie. Fortuna cieszy się średnią frekwencją na poziomie 29 tysięcy fanów na spotkaniu. Z tego tytułu do klubu wpływa około 8 mln euro. W budżecie to jednak dopiero piąte miejsce.

"Fortuna należy do naszych fanów"

"Mam nadzieję, że wprowadzamy bardzo dobrą koncepcję biznesu piłkarskiego na przyszłość. Wydaje nam się, że to pasuje do Fortuny i miasta. Wychodzimy też z założenia, że klub należy do naszych fanów." - dodaje Jobst. "To fundamentalna zmiana modelu biznesowego profesjonalnego klubu piłkarskiego. Piłka nożna jest dla wszystkich i wierzymy, że dzięki tej decyzji coś nam się uda zmienić".