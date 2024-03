Klub reaguje po zamachu pod Moskwą. Odwołany mecz i nagły powrót

W sobotę w Baku miało dojść do sparingu dziewięciokrotnego mistrza Azerbejdżanu Neftçi PFK ze Spartakiem Moskwa. Strona rosyjska odwołała jednak mecz z uwagi na tragiczne wydarzenia, do których doszło w piątek w Krasnogorsku w obwodzie moskiewskim. W hali koncertowej Crocus City Hall doszło do zamachu terrorystycznego, do którego przyznało się Państwo Islamskie. Czterech zamaskowanych mężczyzn otworzyło ogień karabinami maszynowymi do ludzi czekających na rozpoczęcie koncertu rockowego zespołu Piknik. Doszło także do pożaru.

