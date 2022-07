Klub Polaka szokuje fanów! W nowym sezonie 13 kompletów strojów?!

Prezentacja podstawowych koszulek odbędzie się w środę, przed sparingiem z turecką Adaną Demirspor. W trakcie sezonu należy jednak spodziewać się sukcesywnego wypuszczania przez klub kolejnych zestawów. Podobnie działo się zresztą w poprzednich 12 miesiącach.

SSC Napoli może zagrać w 13 różnych koszulkach

Poprzedni sezon Napoli rozpoczęło od pokazania trzech kompletów, co jest zwykłą praktyką na całym świecie. Kluby używają zestawów domowych, wyjazdowych i tak zwanych "trójek". Te ostatnie często służą im w europejskich pucharach bądź meczach, w których oba komplety zlewałyby się kolorystycznie z koszulkami przeciwnika.

"Partenopei" poszli jednak o krok dalej, co na Twitterze zauważył użytkownik Mateusz Perek. Wraz ze startem Ligi Europy neapolitańczycy postanowili zmodyfikować zarówno domowe, jak i wyjazdowe zestawy. W październiku klub zlecił natomiast swojemu partnerowi technicznemu - firmie Emporio Armani - produkcję specjalnych trykotów z okazji Halloween. Były one czarne z nadrukowaną białą pajęczyną. Na tym nie koniec. Już miesiąc później, w listopadzie, wypadała pierwsza rocznica śmierci legendy klubu, Diego Armando Maradony. Z tej okazji powstały cztery dodatkowe warianty koszulek z podobizną piłkarza. Kibice mieli do wyboru białe, błękitne, granatowe i czerwone zestawy. Choć każdy z nich kosztował ponad 100 euro, wszystkie zostały wykupione w zaledwie kilka dni. Kibice docenili upamiętnienie Maradony i rzucili się do zamawiania koszulek.

Ostatni wariant trykotów pojawił się natomiast na rynku w styczniu. Wówczas były to niebieskie zestawy ze wzorami płomieni. Miały one symbolizować miłość, zaangażowanie i walkę na boisku. Portal "Footy Headlines" podliczył, że aby kupić wszystkie 12 kompletów, kibic musiałby wydać bagatela 1650 euro.

Jakub Żelepień, Interia