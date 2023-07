Czesław Michniewicz kilka tygodni temu został oficjalnie zaprezentowany jako szkoleniowiec Abha Club i od tamtego czasu przygotowuje zespół do startu nowego sezonu Saudi Pro League. Sezonu na pewno wyjątkowego, bo pierwszy raz w historii saudyjska elita będzie aż tak mocno "napakowana" znanymi w świecie futbolu nazwiskami. Łącznie już kilkunastu piłkarzy z topowych lig europejskich przeszło do tamtejszych klubów, a to z pewnością nie koniec.

Czesław Michniewicz zyska nową gwiazdę w swoim zespole

Wygląda na to, że także klub Michniewicza przeprowadzi swój pierwszy "duży" transfer. Według informacji portalu "Relevo" nowym zawodnikiem Abha ma zostać Samu Castillejo, mistrz Włoch z Milanem z 2022 roku, a także były gracz Malagi czy Villarrealu. W minionym sezonie występował w Valencii (25 meczów i 4 gole), ale przed rozpoczęciem przygotowań do nadchodzących rozgrywek został poinformowany przez trenera Rubena Baraję, że ten nie uwzględnia go w planach.

Castillejo uważa, że osiągnął już wiele w piłce nożnej. Grał w Lidze Mistrzów, zdobył Scudetto, był ważnym zawodnikiem w Hiszpanii... Tak więc możliwość wyjazdu do Arabii, aby przeżyć nowe doświadczenie, wcale go nie smuci ~ piszą hiszpańscy dziennikarze.

Doniesienia krótko skomentował także specjalizujący się w lidze hiszpańskiej komentator Canal+ Tomasz Ćwiąkała. "Samu Castillejo i Czesław Michniewicz? Widzę to" - napisał na swoim profilu na Twitterze. Hiszpanie informują także, że piłkarz jest chętny do przeprowadzki na Bliski Wschód, bo żaden inny potencjalnie zainteresowany klub nie jest w stanie spełnić jego oczekiwań co do kontraktu. Dodatkowo Valencia ma mu pójść na rękę i rozwiązać obowiązujący jeszcze przez dwa lata kontrakt.

Piłkarzem Abhy jest także Grzegorz Krychowiak, k tóry bardzo pozytywnie podszedł do odnowienia współpracy z Michniewiczem . Sam szkoleniowiec na swoim Instagramie umieścił zdjęcie z piłkarzem, podpisując je "rodzina na swoim". "Jeszcze Jędza i będzie komplet" - nawiązał do tego niedługo później Krychowiak, sugerując humorystycznie, że Michniewicz powinien zainteresować się także pozyskaniem Artura Jędrzejczyka.

Rozgrywki Saudi Pro League wystartują 11 sierpnia. Abha w pierwszym meczu zagra z Al Hilal, do którego tylko w tym oknie transferowym dołączyli Kalidou Koulibaly, Sergej Milinković-Savić i Ruben Neves.

Samu Castillejo w czasie gry w AC Milan, obok Krzysztof Piątek / AFP

Czesław Michniewicz / AFP

Grzegorz Krychowiak / Piotr Dziurman/REPORTER / East News