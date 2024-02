Klub Fernando Santosa zakończył współpracę z piłkarzem. Kuriozalny powód

Associated Press / © 2024 Associated Press

Emirhan Delibas pożegnał się z pracą. Besiktas niespodziewanie wyrzucił piłkarza

Moja lojalność wobec zespołu nie podlega dyskusji. Gra w Besiktasie to dla mnie wielka odpowiedzialność, a wasze wsparcie zawsze było dla mnie największą motywacją

Tłumaczenia młodego piłkarza, jak widać, nie przekonały jednak władz klubu. 21-letni gwiazdor nie miał więc zbyt wielu okazji, aby nacieszyć się grą w seniorskim zespole Besiktasu. W pierwszym składzie zadebiutował on bowiem w grudniu ubiegłego roku podczas meczu z Lugano, kiedy to w 85. minucie spotkania zmienił on na boisku Tayfura Bingola.