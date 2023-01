Klub "Deadpoola" zrobił show. Niesamowita historia w Pucharze Anglii

Kiedy Rob McElhenney i ja się w to wdaliśmy, to wszystko wydawało się niemożliwe. Ale niemożliwy to jest ulubiony kolor Wrexham AFC. To była jedna z najbardziej ekscytujących rzeczy, jakie kiedykolwiek widziałem. Dziękuję każdemu kibicowi Wrexham, który wyszedł dziś wieczorem i skierował swoje serce i wsparcie na boisko

~ Ryan Reynolds na twitterze