Kłótnia gwiazdora Realu Madryt z trenerem. Dopiero wrócił do gry

Real Madryt w środowy wieczór wygrał 2:0 z Las Palmas na własnym stadionie. Mimo zwycięstwa, wydarzeniem wieczoru był zdecydowanie powrót do gry Viniciusa Juniora. Brazylijczyk pierwszy raz od prawie równo miesiąca zagrał w koszulce "Los Blancos" i był to jego debiut na Santiago Bernabeu w tym sezonie. Hiszpańscy dziennikarze uchwycili sprzeczkę z Carlo Ancelottim, choć trzeba to raczej traktować w formie humorystycznej.