Kłopoty rywala Polaków na Euro. Gwiazdor kontuzjowany, duży znak zapytania

Kontuzja w szeregach Francji. Występ na Euro pod znakiem zapytania

Według najnowszych doniesień ten cel nie zostanie zrealizowany. Hiszpańska "Marka" twierdzi, że występ Tchouameniego na Wembley jest wykluczony. Co więcej, dziennikarze przekazują, że 24-latek wcale nie może być pewien, że do Niemiec na turniej kadrowy pojedzie. Niedawno do treningów wrócił Kingsley Coman, który w półfinałach Ligi Mistrzów grać nie mógł. Wydawało się wówczas, że to dobre wieści dla selekcjonera, który w Comanie widzi bardzo ważnego zawodnika do wejścia z ławki.