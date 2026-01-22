Kłopoty Porto, a Pietuszewski wykluczony. W końcu wkroczył Kiwior, Polak na ratunek

FC Porto ma za sobą sezon nieudany. Tak bowiem należy w przypadku tego klubu traktować każde rozgrywki, które nie kończą się awansem do Ligi Mistrzów UEFA. To właśnie wydarzyło się po tym, jakie osiągnięcia mogło dopisać sobie Porto po sezonie 2024/2025.

W związku tym w klubie postanowiono, że czas na konkretne zmiany personalne. Te dotknęły przede wszystkim obrony, która została znacząco wzmocniona. Los chciał, że podstawą nowej obrony stał się duet polskich defensorów, a więc Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior.

Arcyważna asysta Kiwiora. Porto znów nie przegrywa

Ich współpraca została błyskawicznie doceniona w Portugalii, a Porto w defensywie prezentuje się kapitalnie. W lidze portugalskiej "Smoki" straciły ledwie cztery gole w osiemnastu meczach i pewnie liderują tabeli. W Lidze Europy w sześciu meczach bramkarz kapitulował pięciokrotnie.

Dzięki tej defensywie do siódmej kolejki rozgrywek Porto podchodziło na ósmym miejscu w tabeli. Siódma seria gier oznaczała wyjazd do mroźnego Pilzna, gdzie w bardzo ważnym meczu Porto mierzyło się z tamtejszą Viktorią. Zaczęło sę bardzo źle dla gości. Już w szóstej minucie trzeba było bowiem odrabiać straty.

Przepięknym strzałem z dystansu popisał się Cerv. Porto nie potrafiło odpowiedzieć aż do 45. minuty, gdy piłka spadła na głowę Jakuba Kiwiora. Polak oddał strzał celny, a piłka została zatrzymana przez Vydrę. Kapitan gospodarzy po analizie VAR obejrzał czerwoną kartkę, a sędzia wskazał na rzut karny.

Do futbolówki podszedł Samu i fatalnie przestrzelił. Do przerwy gospodarze prowadzili więc 1:0, ale czekała ich połowa w dziesiątkę. W drugą część gry Porto weszło bez większego entuzjazmu, a co ważne, na ławce nie było Oskara Pietuszewskiego z przyczyn regulaminowych, więc tym razem Polak nie mógł pomóc.

Z każdą kolejną minutą uwydatniały się problemy z kreacją, mimo tego, że rywale grali w osłabieniu, więc potencjalne wejście nieszablonowego skrzydłowego, jakim jest Oskar, z pewnością mogłoby pomóc. Tutaj takiej możliwości trener nie miał. W 85. jedno z wielu dośrodkowań w końcu przyniosło efekt.

Piłka wpadła do siatki bramki gospodarzy, ale sędzia dopatrzył się zagrania ręką Samu i gola uznać nie mógł. W 90. minucie już wątpliwości nie było. Znakomicie zachował się wprowadzony z ławki Deniz Gil i w imponujący sposób wykończył bardzo dobre podanie Jakuba Kiwiora.

