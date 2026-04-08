Klęska Realu. Padł wulgaryzm. Oto kogo wyśmiał Kowalczyk
Piłkarze i działacze Realu Madryt nie będą miło wspominać pierwszego ćwierćfinałowego meczu Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. Pojedynek Królewskich obserwował Wojciech Kowalczyk, który we wpisie w serwisie X wulgarnie wyśmiał jedną z gwiazd zespołu oraz prezesa Realu.
Nie tak kibice Realu Madryt wyobrażali sobie wtorkowy wieczór na Santiago Bernabeu. Na własnym stadionie piłkarze Królewskich chcieli postawić pierwszy krok w kierunku półfinału Ligi Mistrzów. Tymczasem do Monachium pojadą ze stratą, a nie zaliczką.
Pierwsze ćwierćfinałowe spotkanie 2:1 wygrali piłkarze Bayernu. Wynik dla niemieckiej drużyny mógł być jeszcze bardziej okazały, bowiem zaraz po przerwie prowadzili 2:0. Straty częściowo zniwelował jednak Kylian Mbappe, strzelając gola w 74. minucie.
Sytuacja Królewskich i tak jest jednak trudna. Potrzebują w Monachium zwycięstwa i to różnicą dwóch goli, by awansować bezpośrednio - bez dogrywki - do półfinału.
Liga Mistrzów. Wojciech Kowalczyk naśmiewa się z Realu
W powodzenie tej misji nie wierzy raczej Wojciech Kowalczyk. Były reprezentant Polski po wtorkowej klęsce Realu zamieścił mocny, z wulgaryzmem, wpis w mediach społecznościowych. W nim wyśmiał szefa madryckiego klubu Florentino Pereza i jedną z największych gwiazd drużyny Kyliana Mbappe.
"Florentino Perez do Mbappe. Przyjdź do Realu to wygrasz swoją pierwszą Ligę Mistrzów i pierwszą złotą piłkę. Pierd*** żartowniś" - napisał Wojciech Kowalczyk.
Mbappe trafił do Realu Madryt z Paris Saint-Germain w 2024 roku. Na razie nie wygrał z Królewskimi najbardziej elitarnych rozgrywek i po porażce we wtorek o taki sukces ciężko mu i kolegom będzie także w tym sezonie. Na razie Francuz nie ma także w gablocie ze swoimi trofeami Złotej Piłki.
Rewanżowe starcie pomiędzy Bayernem a Realem zaplanowano w Monachium w środę 15 kwietnia. Początek spotkania o 21:00.