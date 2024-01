Klęska Lewandowskiego, Fajdek reaguje na memy. "Jesteście bezlitośni"

Paweł Fajdek jest znany ze swojej ostrej opinii dotyczącej podejścia do piłki nożnej w naszym kraju. Zdaniem polskiego mistrza olimpijskiego futbol i jego przedstawiciele w Polsce są zdecydowanie przeceniani, szczególnie na tego typu plebiscytach.

Lewandowski poza dziesiątką, Fajdek reaguje na memy

W tym roku doszło jednak do przełomu. Robert Lewandowski, czyli twarz polskiej piłki nożnej, nie znalazł się w czołowej dziesiątce plebiscytu "Przeglądu Sportowego". Taka sytuacja miała miejsce pierwszy raz od ponad 10 lat. W internecie od razu pojawiły się memy nawiązujące go Pawła Fajdka i jego podejścia do wyżej opisanej kwestii.