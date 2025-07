Klapa Lecha w starciu z Legią, po meczu wszystko się wydało. Problem przed Ligą Mistrzów

Lech Poznań nigdy dotąd nie przegrał z Legią Warszawa, gdy stawką był Superpuchar - czy to na swoim stadionie, czy też na innym. Ta seria dobiegła w zaskakującym momencie, gdy legioniści mieli w nogach ponad 90 minut czwartkowego boju z FK Aktobe, a Lech mógł liczyć na wsparcie 40 tysięcy gardeł z trybun. To Legia wygrała przy Bułgarskiej 2:1 (2:0), odebrała trofeum.

Trener Lecha Niels Frederiksen nie rozpaczał po tym meczu. On wie, że jego drużyną czekają ważniejsze spotkania, choćby już za tydzień, gdy zacznie się walka z rywalem z Albanii bądź Islandii o trzecią rundę kwalifikacji Ligi Mistrzów. A to już etap, który gwarantuje występy w fazie grupowej Ligi Konferencji - czyli plan-minimum dla Lecha.

Tyle że mecz z Legią dość brutalnie zweryfikował obecną kadrą "Kolejorza". Bo w niej aż roi się od dziur.

NIels Frederiksen świadomy po porażce z Legią. Nie ten mecz jest dla niego najważniejszy

- Przed meczem ktoś mnie zapytał, czy to nasza przewaga, że Legia grała w czwartek. Powiedziałem wtedy, że nie, bo jest odwrotnie. I ta pierwsza połowa to pokazała, że graliśmy o stawkę pierwszy raz od sześciu tygodni. Byliśmy wolni w grze, w myśleniu, o krok za Legią - analizował po spotkaniu Frederiksen. I zarzekał się, że to nie jest żadną wymówką. On chciał, by większość jego piłkarzy miała w nogach pełne 90 minut, wymienił to choćby: Mikaela Ishaka, Antonio Milicia, Joela Pereirę czy Antoniego Kozubala. Stąd zmiany po 70. minucie, zarazem tylko trzy.

Nie jest to nowa sytuacja, którą widzę pierwszy raz. A pracuję 30 lat jako trener. Tak dzieje się w pierwszym meczu w sezonie, byliśmy dziś gorsi

Z trenerem Frederiksenem można się zgodzić, że kolejne spotkania w wykonaniu Lecha będą już lepsze. Piłkarza mają za sobą ciężki obóz, trenowali po kilka razy dziennie, w tym po dwa na boisku. I to jeszcze czują, a teraz obciążenia zostaną zmniejszone. Co innego budzi jednak obawę.

Ta mina Nielsa Frederiksena mówi wiele: Lech potrzebuje wzmocnień Jakub Kaczmarczyk PAP

Lech wzmocnił przede wszystkim środek obrony (Mateusz Skrzypczak) i prawą stronę defensywy (Robert Gumny), teraz na skrzydło ściągnął jeszcze Leo Bengtssona. To tylko część potrzeb, inne są bardziej poważne:

- Mikael Ishak powinien mieć zmiennika, a nie ma. Wrócił z wypożyczenia Filip Szymczak, Lech pewnie z chęcią by go już gdzieś sprzedał. A młodzieżowy reprezentant Polski znów pewnie będzie łatał dziury na kilku ofensywnych pozycjach. Zwłaszcza wtedy, gdy mecze będą co trzy albo cztery dni

- wielki problem jest na skrzydłach, mimo transferu Bengtssona. Ali Gholizadeh będzie gotowy do gry za kilka tygodni. Jeśli dobrze pójdzie i nie będzie potrzebna operacja, wtedy może też wróci Patrik Walemark. A zabieg zapewne odłoży sprawę na miesiące, co też występuje w sytuacji Daniela Hakansa. Przeciwko Legii Frederiksen wystawił Bryana Fiabemę, którego kibice mają już dość. No i Pereirę, czyli obrońcę. Portugalczyk skrzydłowym nie jest, schodził do środka, ale Legia była na to przygotowana. A Robert Gumny nie próbował go obiegać.

Afonso Sousa, za nim Bryan Fiabema Jakub Kaczmarczyk PAP

- potrzebny jest ktoś do środka pomocy. Kontuzja na kilka miesięcy wyłączyła Radosława Murawskiego, teraz jeszcze staw skokowy podkręcił Gisli Thordarson. To niby nic poważnego, Islandczyk ma zagrać w poniedziałkowym sparingu, "bo tam da się to lepiej kontrolować", jak mówi Frederiksen.Tyle że tu Lech powinien mieć kilku zawodników, stracił choćby Dino Hoticia, mogącego zabezpieczać te strefy. Wciąż nie wiadomo, czy w Poznaniu zostanie Afonso Sousa (na razie jest), nierówny pozostaje Kozubal, który przeciwko Legii zagrał słabo.

Czasu na wdrożenie nowych piłkarzy pozostaje niewiele, ale trener Lecha ma tego świadomość. I zapewnia: - Mogę zagwarantować, że nowi zawodnicy przyjadą, czekamy na nich. Cały klub pracuje w tym kierunku. Znaleźliśmy się w sytuacji, w której musimy reagować - przyznaje Duńczyk.

W piątek Lech zaczyna najtrudniejszą część sezonu: grę dwa razy w tygodniu. Oby trwała jak najdłużej, aż do wrześniowej przerwy na mecze reprezentacji. Sam będzie mógł w tym okresie wnieść o przełożenie dwóch spotkań w lidze, jeśli będzie tego potrzebował.

Antoni Kozubal w meczu z Legią Jakub Kaczmarczyk PAP

Ali Gholizadeh, Lech Poznań Monika Wantoła INTERIA.PL

