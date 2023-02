Kilkanaście lat temu Polak stracił nogę. Dziś powalczy z Richarlisonem i Payetem

W połowie 2010 roku Marcin Oleksy był bramkarzem Korony Kożuchów, klubu z czwartej ligi. Wyróżniał się, trenerzy mówili otwarcie o tym, że miał potencjał na grę znacznie wyżej. Rozgrywki niskiego szczebla mają jednak to do siebie, że trudno się z nich wydostać i przebić na poważny poziom. Trzeba sporo poświęcić i zaryzykować, a nie ma żadnej gwarancji, że wszystko pójdzie pomyślnie.

Nic bardziej mylnego. W 2019 roku, dziewięć lat po utracie jednej z kończyn, Oleksy dołączył do Warty Poznań, która dopiero co utworzyła sekcję ampfutbolową. - Pamiętam mój pierwszy przyjazd na trening Warty. Jechałem do Poznania, nie wiedząc, jak będzie to wyglądało, czy będę się w ogóle do tego nadawał. Liczyłem się z tym, że będę musiał nadrabiać dystans do chłopaków, jeśli chodzi o umiejętności. Bo inni grali już wcześniej w ampfutbol, a ja nie - mówił Oleksy w rozmowie z klubowym portalem.