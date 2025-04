Kilkanaście godzin do meczu a tu takie wieści z Dortmundu. Lewandowski nie będzie zadowolony

Ofensywa "Dumy Katalonii" będzie miała w tym spotkaniu duże pole do popisu, bowiem obecna sytuacja formacji defensywnej Borussii Dortmund, delikatnie rzecz ujmując, nie wygląda za dobrze. Zerwanie łękotki przez Nico Schlotterbecka, a także uraz mięśniowy 20-letniego Filippo Mane znacznie zawęziły możliwości obronne drużyny, prowadzonej przez Nico Kovaca. Zabraknie również Marcela Sabitzera, który w marcowym spotkaniu z RB Lipskiem nabawił się kontuzji kolana. Niepewny był dotychczas także status Niklasa Sule, który obecnego sezonu zdecydowanie nie może zaliczyć do udanych. Niemiecki obrońca zmaga się bowiem z plagą kontuzji, które skutecznie wyłączyły go z gry na większą część sezonu. W konsekwencji między innymi: urazu stawu skokowego oraz zerwania więzozrostu 29-latek wystąpił w tym sezonie w zaledwie 9 spotkaniach Bundesligi i trzech meczach Ligi Mistrzów.